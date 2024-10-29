Надолго ли в Челябинской области затянул «снегодождь», рассказали синоптики

Во вторник, 29 октября, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, днём на юге — с дождём. В отдельных районах автомобилистам придётся особенно непросто из-за сочетания туманов и гололедицы. Температура воздуха днём — 0…+5 градусов.
В Челябинске сегодня будет всё так же мрачно-облачно, зато никакого «снегодождя». Воздух днём прогреется до +2…+4 градусов.
В ближайшие дни погода особенно меняться не будет — строго в соответствии с календарём она зависла где-то между осенью и зимой.
— А, по предварительным прогнозам, с 1 ноября и до конца недели серия атмосферных фронтов может принести осадки в виде дождя, переходящего в снег разной интенсивности, а также усиление ветра, гололедные явления и установление небольшого временного снежного покрова.