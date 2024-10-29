В Иркутске изменится схема движения транспорта по улице Рабочего Штаба

«Совместно с Госавтоинспекцией для улучшения дорожной ситуации приняли решение временно изменить схему движения транспорта: теперь автомобилисты, которые сворачивают с Рабочего Штаба на Шевцова, а также с Петрова на Шевцова, будут иметь преимущество. Запланирована установка к знакам приоритета знаков, указывающих направление главной дороги. Светофор на перекрестке Рабочего штаба — Шевцова будет отключен», — прокомментировал начальник департамента дорожной деятельности и транспорта мэрии Сергей Яременко.