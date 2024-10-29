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В Иркутске изменится схема движения транспорта по улице Рабочего Штаба

Иркутск, НИА-Байкал — Движение транспорта по улице Рабочего Штаба в Иркутске временно изменится в связи с реконструкцией напорных трубопроводов.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Такие меры необходимы для увеличения пропускной способности, сообщает пресс-служба городской администрации.

До 1 декабря включительно на Рабочего Штаба перекрыли участок от дома № 59/1 до здания № 73. В связи с этим для транспорта организован объезд по Шевцова и Петрова. Альтернативным маршрутом пользуется большое количество машин, в результате чего образуются заторы.

«Совместно с Госавтоинспекцией для улучшения дорожной ситуации приняли решение временно изменить схему движения транспорта: теперь автомобилисты, которые сворачивают с Рабочего Штаба на Шевцова, а также с Петрова на Шевцова, будут иметь преимущество. Запланирована установка к знакам приоритета знаков, указывающих направление главной дороги. Светофор на перекрестке Рабочего штаба — Шевцова будет отключен», — прокомментировал начальник департамента дорожной деятельности и транспорта мэрии Сергей Яременко.