Над Депардье начнется суд по делу о домогательствах

«По такого рода делам наиболее жесткое наказание — это пять лет лишения свободы с учетом его возраста. Здесь возрастных обвиняемых в тюрьму реально, как правило, не сажают. Дают, допустим, два года лишения свободы и три года условно — эти пять лет так делятся. А на эти два года, чтобы тюрьмы не перегружать и из соображений гуманности, надевают электронный браслет. Надо определенное количество раз отмечаться, и человек отбывает два года, по сути, живя дома, но с электронным браслетом с системой отслеживания на ноге», — отметил эксперт.