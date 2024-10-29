Над Депардье начнется суд по делу о домогательствах

Над звездой французского кино Жераром Депардье начнется суд по делу о домогательствах. Его обвиняют в сексуальном насилии две участницы съемок картины «Зеленые ставни» в 2021 году.
Перед началом заседания у здания суда собрались десятки митингующих женщин, требуя справедливости, но своего они не получили, по крайней мере, сегодня. На слушание Депардье не явился из-за проблем со здоровьем.
«Жерар Депардье очень расстроен, и, к сожалению, врачи запрещают ему появляться на слушаниях», — заявил адвокат актера Жереми Ассу.
Защитник добавил, что Депардье просит перенести судебные разбирательства на более поздний срок, так как ему важно иметь возможность присутствовать на слушаниях, поскольку он подвергся очень большому количеству обвинений в последние годы.
Согласно французскому законодательству, за сексуальное насилие гражданину может грозить до 15 лет лишения свободы, рассказал «Известиям» эксперт по международному праву Игорь Трунов, но в случае Жерара Депардье срок может быть в разы меньше.
«По такого рода делам наиболее жесткое наказание — это пять лет лишения свободы с учетом его возраста. Здесь возрастных обвиняемых в тюрьму реально, как правило, не сажают. Дают, допустим, два года лишения свободы и три года условно — эти пять лет так делятся. А на эти два года, чтобы тюрьмы не перегружать и из соображений гуманности, надевают электронный браслет. Надо определенное количество раз отмечаться, и человек отбывает два года, по сути, живя дома, но с электронным браслетом с системой отслеживания на ноге», — отметил эксперт.
Еще одной альтернативой заключению может быть высокий штраф.
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В Париже с любовью: что грозит Жерару Депардье по делу о домогательствах.