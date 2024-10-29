Строительство двух дорог завершают в Иркутском районе

Работы по строительству двух дорог идут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В Ушаковском МО реконструируют дорогу в деревне Новолисиха на улицах Ягодная и Дорожная. Там асфальтируют участок протяженностью около 3,5 километров. Уже выполнена установка освещения и устройство тротуаров. После завершения работ по асфальтированию дороги и установки остановочных павильонов работы завершатся. Планируется, что все будет закончено в ноябре.