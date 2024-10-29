Строительство двух дорог завершают в Иркутском районе

Работы по строительству двух дорог идут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В Ушаковском МО реконструируют дорогу в деревне Новолисиха на улицах Ягодная и Дорожная. Там асфальтируют участок протяженностью около 3,5 километров. Уже выполнена установка освещения и устройство тротуаров. После завершения работ по асфальтированию дороги и установки остановочных павильонов работы завершатся. Планируется, что все будет закончено в ноябре.
В поселке Дзержинск подходит к концу строительство улично-дорожной сети в жилом комплексе «Современник». Дорога протяженностью 1,7 километра свяжет ЖК со школой и детским садом. Все работы уже завершены, идет их приемка. Ожидается, что дорогу в эксплуатацию запустят уже в следующем месяце.
Жители смогут пользоваться обновленными дорогами уже в ноябре текущего года. Качеством работ остался доволен, — отметил Александр Галкин. — Обе дороги отремонтированы в рамках программы «Стимул» регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Заместитель председателя правительства региона также посетил несколько социальных объектов. В поселке Маркова (Иркутский район) Александр Галкин побывал на стройплощадке корпусов геронтологического центра. Там работы завершены на 35%. В микрорайоне Нижняя Лисиха в Иркутске зампред правительства области осмотрел работы по строительству детсада, который планируется сдать до конца ноября. Также в Иркутске Александр Галкин проинспектировал ход строительных работ школы на 1550 мест на улице Ярославского. В настоящее время строительная готовность составляет 52%. Возведение объекта должны закончить к декабрю 2026 года.