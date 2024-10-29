В музее истории Иркутска пройдет акция «Ночь искусств»

В течение всего дня у горожан будет возможность посетить выставки и мастер-классы, пройти квесты, посмотреть кино, послушать концерты. В каждом учреждение предусмотрена своя программа, сообщает пресс-служба городской администрации.
В отделе истории (ул. Франк-Каменецкого, 16) для всех желающих организуют квест «Пираты Байкальского моря». Дети смогут рисовать цветным песком и расписывать красками деревянные значки. Также будет возможность нанести аквагрим и шуточные тату. Студенты Иркутского областного художественного колледжа имени Копылова будут писать портреты посетителей по их желанию, а коллективы «Любимовка» и «Радуга Байкала» представят концертную программу. Предусмотрены показы мультипликационных и документальных фильмов. Телефоны для справок: 710−422, 710−161.
«Впервые в нашем музее пройдут выступления лауреатов всероссийских конкурсов армейской песни ВИА “Гвардия” (“Золотой запас”). Прозвучат патриотические и эстрадные песни разных лет. Потом приглашаем всех на бал: студия исторического танца “Прекрасная эпоха” научит танцевать так, как это делали дамы и кавалеры сто лет назад. Конечно, состоится полюбившаяся иркутянам всех возрастов экскурсия с фонариками по залам старинного особняка», — уточнили организаторы.
Филиал «Солдаты Отечества» (ул. Чайковского, 5) приглашает горожан на экскурсии по экспозиции. Здесь можно узнать об участии земляков в военных конфликтах, начиная с 1812 года, пройти квест «Жизнь солдатская» с интерактивными элементами: сбор вещмешка, надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза, сборка/разборка автомата, снаряжение магазина, определение воинских званий. Телефон: 38−08−99.
В Доме ремесел и фольклора (ул. Декабрьских Событий, 102) будут организованы мастерские. Например, за одно посещение керамической студии можно слепить свистульку или сувенир, сшить тряпичную куклу, научиться выжигать на спиле дерева, поработать на гончарном круге. Также гостям предоставят возможность поучаствовать в конкурсе любительских театров и сфотографироваться в народном костюме, стать участником музыкально-поэтической программы «С любовью из Иркутска» с участием регионального отделения Союза писателей России и популярных местных музыкантов, художников, поэтов. Дополнительная информация по телефону: 204−494.
Тех, кто интересуется модными аксессуарами XIX — начала XX веков, ждут в музее городского быта (улица Декабрьских Событий, 77). Запланированы фотосессии в женских костюмах, сшитых по образцу дамских нарядов того времени. Телефон для справок: 204−884.
Городской выставочный центр имени Рогаля (улица Халтурина, 3) также будет открыт весь день. Здесь пройдут экскурсии и мастер-класс по изготовлению кулона из УФ-смолы. Подробности по телефону: 200−365.
Билеты на все события можно приобретать уже сейчас. Для студентов и школьников действует Пушкинская карта. Бесплатное посещение в отделе истории и всех филиалах музея — для многодетных семей, участников СВО и членов их семей.
Подробная программа мероприятий есть на сайте музея: irkmuseum.ru/archives/31681. Также уточнить информацию можно по телефону: 710−422.