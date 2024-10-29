В музее истории Иркутска пройдет акция «Ночь искусств»

«Впервые в нашем музее пройдут выступления лауреатов всероссийских конкурсов армейской песни ВИА “Гвардия” (“Золотой запас”). Прозвучат патриотические и эстрадные песни разных лет. Потом приглашаем всех на бал: студия исторического танца “Прекрасная эпоха” научит танцевать так, как это делали дамы и кавалеры сто лет назад. Конечно, состоится полюбившаяся иркутянам всех возрастов экскурсия с фонариками по залам старинного особняка», — уточнили организаторы.