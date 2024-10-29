На посуде отравившейся в Красноярском крае семьи нашли средство от насекомых

Во второй половине сентябре в поселке Красная Сопка Красноярского края произошел трагический инцидент, унесший жизни четырех детей одной семьи. Семья, в том числе четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после того, как поела на ужин курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине. Вскоре все члены семьи испытали острые симптомы отравления: тошноту, головокружение и слабость. 21 сентября, на следующий день после ужина, родители обратились за медицинской помощью, но, несмотря на усилия врачей, в течение следующих дней все дети скончались в больнице.