Омская мэрия закупит более 600 новогодних сладких подарков

Администрация города Омска разместила на сайте ЕГИС «Госзакупки» два тендера на поставку сладких новогодних подарков. В общей сложности мэрия готова затратить на эти цели около 331 тысячи рублей. Общее количество подарочных наборов составит 610 штук. Что интересно, как указано в условиях закупок, преимущества в торгах получат поставщики из системы УФСИН.
В первом лоте стоимость подарков оценивается в 547, 34 рубля. На сумму 102 899, 2 рубля планируется закупить 188 штук таких наборов.
Во втором лоте на сумму 227 880 рублей стоимость одного подарочного набора чуть дешевле, она составляет 540 рублей. Планируется закупить 422 таких подарка.
По условиям закупки, в наборы обязательно должен входить молочный шоколад с содержанием какао не менее 25% и шоколадные батончики с помадно-сливочной начинкой. Определение поставщиков должно завершиться 7 ноября.