Омская мэрия закупит более 600 новогодних сладких подарков

Администрация города Омска разместила на сайте ЕГИС «Госзакупки» два тендера на поставку сладких новогодних подарков. В общей сложности мэрия готова затратить на эти цели около 331 тысячи рублей. Общее количество подарочных наборов составит 610 штук. Что интересно, как указано в условиях закупок, преимущества в торгах получат поставщики из системы УФСИН.