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В Красноярске выбрали «Маленькую мисс Правобережья»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Финальный этап городского конкурса красоты прошел 25 сентября на сцене ДК «Кировский».

Источник: Соцсети

Девочки продефилировали в деловых образах, вечерних платьях и в костюмах любимых сказочных персонажей.

Каждая участница была награждена в индивидуальной номинации и получила подарок.

Победительницами «Маленькая мисс правобережья» 2024 года в категории 5−7 лет стала Правдина Виталина, в категории 8−10 лет — Багаева Таисися, в категории 11−14 лет — Кучаева Александра, она же получила приз зрительских симпатий.

Гран-при конкурса завоевала Жаворонок Юлия. Девушку удостоили бесплатным участием в Городском фестивале «Мини мисс Красноярск 2025», сообщается в группе ВК главного управления культуры администрации Красноярска.

мода и красота