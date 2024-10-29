В Красноярске выбрали «Маленькую мисс Правобережья»

Победительницами «Маленькая мисс правобережья» 2024 года в категории 5−7 лет стала Правдина Виталина, в категории 8−10 лет — Багаева Таисися, в категории 11−14 лет — Кучаева Александра, она же получила приз зрительских симпатий.