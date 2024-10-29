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Еще один пострадавший в аварии на дороге Магнитогорск-Ира скончался в больнице

В Башкирии умер еще один пострадавший в ДТП на дороге Магнитогорск-Ира.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии умер еще один пострадавший в ДТП в Кугарчинском районе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария произошла вчера вечером на 326 километре дороги Магнитогорск-Ира недалеко от деревни Салихово. Столкнулись УАЗ, за рулем которого был 66-летний местный житель, и Hyundai Accent под управлением 61-летнего жителя Зианчуринского района.

В результате происшествия водитель иномарки и его два пассажира еще скончались до приезда скорой помощи, шофера УАЗ и его пассажира госпитализировали.

— В медучреждении скончался пассажир автомашины УАЗ, — сообщил Севастьянов.

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