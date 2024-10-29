Популярные платформы попали в список запрещенных сайтов РК

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей при Министерстве туризма и спорта РК (Комитет) обновил список Интернет-ресурсов, не имеющих лицензии на предмет занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса. В него вошли 1820 уникальных адресов, содержащих признаки интернет-казино, что запрещено пунктом 2 статьи 6 Закона РК.
Список состоит из интернет-ссылок с деятельностью интернет-казино и незаконной букмекерской деятельностью, выявленных Комитетом в ходе систематического сбора информации.
Кроме того, список пополняется с мессенджеров Telegram и WhatsApp, куда неравнодушные граждане оперативно отправляют ссылки на подозрительные сайты и страницы социальных сетей.
В список попали известные платформы, такие как Vavada, Sultan Games, Pin Up, Play Fortuna, Riobet, Casino-X и другие.
Выявленная информация вносится в информационную систему «Кибернадзор» для проведения правовой оценки и принятия мер по ограничению доступа к ним на территории Республики Казахстан.
Напомним, выявлением подобных ресурсов занимается Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта РК, созданный 4 сентября 2024 года в соответствии с постановлением Правительства РК.
Перечень интернет-ресурсов (в том числе страниц социальных сетей), содержащих признаки интернет-казино и организации незаконного игорного бизнеса.