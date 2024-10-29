Популярные платформы попали в список запрещенных сайтов РК

Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей при Министерстве туризма и спорта РК (Комитет) обновил список Интернет-ресурсов, не имеющих лицензии на предмет занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса. В него вошли 1820 уникальных адресов, содержащих признаки интернет-казино, что запрещено пунктом 2 статьи 6 Закона РК.