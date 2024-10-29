В Иркутске состоится открытие выставки «СВОих не бросаем»

Экспозиции отведен отдельный зал. В десяти витринах представлено более 200 предметов, в том числе снимки корреспондента военно-исторического журнала «Military Крым» Дарьи Ченнык. Историки собрали экспонаты, которые поступили в фонды музея в 90-х годах прошлого века: они иллюстрируют историю Украины до 24 февраля 2022 года.