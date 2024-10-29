В Иркутске состоится открытие выставки «СВОих не бросаем»

Мероприятие пройдет 29 октября в 16:00 на улице Чайковского, 5.
Экспозиции отведен отдельный зал. В десяти витринах представлено более 200 предметов, в том числе снимки корреспондента военно-исторического журнала «Military Крым» Дарьи Ченнык. Историки собрали экспонаты, которые поступили в фонды музея в 90-х годах прошлого века: они иллюстрируют историю Украины до 24 февраля 2022 года.
«Часть предметов привезена из зоны проведения специальной военной операции. Они переданы военными и их родными. Отдельный блок повествует о помощи иркутян участникам СВО. Особое внимание уделили героям-землякам — Герою России Эдуарду Дьяконову и кавалеру Ордена Мужества Павлу Калинину», — рассказал заведующий филиалом «Солдаты Отчества» Сергей Трофименко.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, выставка «СВОих не бросаем» будет работать до конца года. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 38−08−99.