В Третьяковской галерее откроется приуроченная к гибели Александра III выставка

Еще в бытность свою наследником престола Александр III стал одним из главных коллекционеров именно отечественной живописи, причем личная страсть соединялась у него с заботой о национальных интересах, а потому нередко он покупал даже те произведения, которые не совпадали с его собственными вкусами.