В Третьяковской галерее откроется приуроченная к гибели Александра III выставка

Соседство событий кажется символичным: роль Александра в развитии передвижничества отнюдь не второстепенна. Наряду с Павлом Третьяковым он был крупнейшим собирателем отечественной живописи.
Еще в бытность свою наследником престола Александр III стал одним из главных коллекционеров именно отечественной живописи, причем личная страсть соединялась у него с заботой о национальных интересах, а потому нередко он покупал даже те произведения, которые не совпадали с его собственными вкусами.
Активно формировать коллекцию Александр Александрович начал вскоре после женитьбы на датской принцессе Дагмар, ставшей в православии Марией Федоровной. Искусство было их общей страстью. В юности и он, и она обучались рисованию, причем преподавателем цесаревича был великий маринист Алексей Боголюбов. Он же потом выступил главным советником в составлении собрания своего подопечного.
Став императором и переселившись в Гатчинский дворец, император продолжил покупать живопись, причем особое внимание проявил к творчеству передвижников.
В общей сложности Александр приобрел около тысячи произведений. Можно представить, сколько его личных средств было на это потрачено. Но сегодня собранное им для государства бесценно. Что и говорить о других плюсах императорской поддержки передового русского искусства: царь избавлял художников от гнета цензуры, обеспечивал их финансово, позволяя творить без заботы о хлебе насущном, показывал пример другим коллекционерам.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 29 октября, в 10:00:
Царское дело: как Александр III коллекционировал русское искусство.