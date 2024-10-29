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В Третьяковской галерее откроется приуроченная к гибели Александра III выставка

В честь 130-летия со дня смерти предпоследнего русского монарха Александра III откроется выставка Передвижники в Третьяковской галерее и состоится премьера документального проекта НМГ ДОК в эфире РЕН ТВ.

Соседство событий кажется символичным: роль Александра в развитии передвижничества отнюдь не второстепенна. Наряду с Павлом Третьяковым он был крупнейшим собирателем отечественной живописи.

Еще в бытность свою наследником престола Александр III стал одним из главных коллекционеров именно отечественной живописи, причем личная страсть соединялась у него с заботой о национальных интересах, а потому нередко он покупал даже те произведения, которые не совпадали с его собственными вкусами.

Активно формировать коллекцию Александр Александрович начал вскоре после женитьбы на датской принцессе Дагмар, ставшей в православии Марией Федоровной. Искусство было их общей страстью. В юности и он, и она обучались рисованию, причем преподавателем цесаревича был великий маринист Алексей Боголюбов. Он же потом выступил главным советником в составлении собрания своего подопечного.

Став императором и переселившись в Гатчинский дворец, император продолжил покупать живопись, причем особое внимание проявил к творчеству передвижников.

В общей сложности Александр приобрел около тысячи произведений. Можно представить, сколько его личных средств было на это потрачено. Но сегодня собранное им для государства бесценно. Что и говорить о других плюсах императорской поддержки передового русского искусства: царь избавлял художников от гнета цензуры, обеспечивал их финансово, позволяя творить без заботы о хлебе насущном, показывал пример другим коллекционерам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 29 октября, в 10:00:

Царское дело: как Александр III коллекционировал русское искусство.