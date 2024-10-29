В «Москино» начались съемки новой экранизации сказки о Буратино

На съемочной площадке собрали звездный каст — Виктория Исакова, Александр Петров и кумиры молодежи Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина. В роли Карабаса — Фёдор Бондарчук. Режиссер Игорь Волошин говорит, что такого сложного проекта у него еще не было.
«Я просил наших художников сделать декорации, напоминающие и Флоренцию, и Вольтерро, и Витербо, где сохранился средневековый квартал пилигримов. Давайте для папы Карло сделаем такой двор и тем самым отдадим дань началу эпохи Возрождения. Вы можете видеть на декорациях и готические элементы, у нас также и ренессанс имеется, и более поздний, переходный период к Высокому Возрождению. Понемногу от великих итальянских мастеров, так что в итоге всего отовсюду, как венецианцы, натаскали на наш остров под названием “искусство”, — поделился режиссер.
Фильм Волошина будет наполнен музыкой. Не отступая от хита, создатели «Буратино» пригласили в команду композитора Алексея Рыбникова. Это его музыка звучит в любимой киносказке образца 1975 года. Как признается режиссер, Алексей Львович сам сделает новую аранжировку хитам из «Приключений Буратино». Работа над новой сказкой его вдохновляет, а вместе с ним и всю съемочную группу. Над музыкальным оформлением картины композитор работает очень подробно.
Неожиданные решения — пригласить на роль Алисы Викторию Исакову, а Базилио предложить Александру Петрову. Кинокомпания «Водород» в этом году уже выпустила фильм «Сто лет тому вперед» с их участием. У Виктории это были первые съемки в фильме, рассчитанном на семейную аудиторию.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
В поле чудес: как в Подмосковье снимается сказка «Буратино».