Хостинг-провайдер RuVDS выведет на орбиту спутник-платформу для разработчиков

Генеральный директор организации Никита Цаплин отметил, что аппарат станет вторым спутником RuVDS на орбите. «Но если первый спутник был орбитальным сервером, то этот проект — полноценный полигон для теста программных решений. Условия работы на испытательном образце на Земле значительно отличаются от реального использования на орбите, когда немаловажную роль играют и достаточно скромные возможности аппарата по части электропитания, и ограниченный вычислительный ресурс, и другие параметры», — сказал он.