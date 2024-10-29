Хостинг-провайдер RuVDS выведет на орбиту спутник-платформу для разработчиков

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российская компания RuVDS и опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Пятое поколение» подписали соглашение о разработке космического аппарата на базе пикоспутника TriSAT, запуск аппарата запланирован на конец 2024 — начало 2025 года. Аппарат позволит тестировать программные решения для малых спутников с привлечением энтузиастов и радиолюбителей. Об этом ТАСС сообщили в организации.
«Согласно документу, задачи, связанные с тестированием, разработкой и изготовлением аппарата, выполнит АО ОКБ “Пятое поколение”, а RuVDS обеспечит разработку и функционирование программной среды на бортовом компьютере. Кроме того, ИПМ им. М. В. Келдыша РАН разработает алгоритмы управления относительным движением группы спутников формата TriSat», — заявили в RuVDS.
Генеральный директор организации Никита Цаплин отметил, что аппарат станет вторым спутником RuVDS на орбите. «Но если первый спутник был орбитальным сервером, то этот проект — полноценный полигон для теста программных решений. Условия работы на испытательном образце на Земле значительно отличаются от реального использования на орбите, когда немаловажную роль играют и достаточно скромные возможности аппарата по части электропитания, и ограниченный вычислительный ресурс, и другие параметры», — сказал он.
Цаплин подчеркнул, что запуск аппарата даст уникальную возможность протестировать свое решение на действующем спутнике. «Не сомневаюсь, что проект привлечет множество как IT-специалистов, так и начинающих космических инженеров, исследователей и ученых. Мы предоставляем платформу, а остальное — в их собственных руках», — отметил он.
TriSAT — одноплатный пикоспутник, масса которого не превышает 0,5 кг. «Несмотря на маленький размер космического аппарата, он обладает всеми характерными для спутника подсистемами: обеспечения электропитания, управления ориентацией в пространстве, радиопередатчиком. В качестве полезной нагрузки аппарат несет микрокомпьютер общего назначения с камерой, что и позволит выступить полноценной платформой для энтузиастов от мира IT и космических технологий», — уточнил коммерческий директор ОКБ «Пятое поколение» Владимир Бодров.