Местами туман и небольшие дожди ожидаются в Беларуси во вторник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода в основном без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди. Местами возможен слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3−8 м/с.
Дневная температура воздуха составит +8…+14°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Могилеве сегодня будет облачно с прояснениями, в Могилеве — без дождей, а в белорусской столице есть небольшая вероятность осадков — 10−15%. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +9…+11°C. Ветер северо-западный и западный 3−8 м/с.
В Витебске немного холоднее — от +8°C до +10°C. В остальном прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер западный 4−9 м/с.
В Бресте и Гомеле во вторник синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. В Бресте пройдет небольшой дождь (вероятность осадков 60−70%) и возможен слабый туман, а в Гомеле без осадков. Воздух в городах прогреется до +10…+12°C. Ветер западный 3−8 м/с.
В Гродно сегодня прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Дневная температура воздуха в городе на Немане составит +11…+13°C. Ветер также западный 3−8 м/с.