Местами туман и небольшие дожди ожидаются в Беларуси во вторник

В Минске и Могилеве сегодня будет облачно с прояснениями, в Могилеве — без дождей, а в белорусской столице есть небольшая вероятность осадков — 10−15%. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +9…+11°C. Ветер северо-западный и западный 3−8 м/с.