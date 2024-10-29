Мэр Омска рассказал, как дорожная техника справляется с первым снегом

Сегодня ночью в Омске выпал снег. По прогнозам синоптиков, он будет идти весь день. О том, как дорожная техника справляется с осадками, в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
«Сейчас на прометании дорог находятся 42 единицы техники, за ночь проведена обработка проезжей части центральных улиц и мостов противогололедными материалами — использовано 169 тонн пескосоляной смеси. Дал поручение руководителю УДХБ Антону Александровичу Глебову максимально оперативно и качественно убирать снег», — сообщил глава города.
Отметим, сам Сергей Шелест сейчас находится в служебной командировке в Луганске и руководит городом дистанционно.
Также мэр рассказал, что, по прогнозам синоптиков, нынешний снег — явление пока временное. Далее прогнозируются плюсовые температуры и дожди. В соответствии с прогнозом погоды в УДХБ подготовлена откачивающая техника.