Mia Boyka поднялась на квадроберах, а Шнуров задолжал 140 млн: Сколько зарабатывают звезды в преддверии Нового года

Приближение новогодних праздников потихонечку начинает жечь карман популярным артистам. Впереди корпоративы крупных компаний, отчетные мероприятия, праздничные концерты… «КП» решила прикинуть, кто и сколько зарабатывает на осенне-зимней сцене. Конечно, с учетом того, что ни один организатор концертов не имеет права раскрывать суммы, указанные в договоре. Только по суду — и такой случай как раз есть.
Филипп Киркоров: 10 млн руб.
Все организаторы концертов хором твердят, что нет никакого секретного реестра с единым гонорарным прайсом звезд. У одних заказчиков хорошие отношения с артистами, они общаются напрямую и получают скидку, другие обращаются впервые, и им называют другую цену. Кроме того, влияет и сезонность. Вот из-за такой неопределенности и бродят в интернете слухи про якобы рухнувшие после той самой «голой вечеринки» гонорары Филиппа Киркорова. Мол, платят ему теперь максимум 4 млн руб., что в разы меньше, чем было.
Филипп Киркоров. Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Если говорить о фактах и брать по верхней планке, то Киркоров может заработать за одно выступление порядка 10 млн руб. Так было недавно на празднике уральского сырного олигарха Александра Шадрина. Филипп пел в Екатеринбурге в честь юбилея руководителя компании «Сыробогатов» в богато накрытом концертном зале Teatro Veneziano. Вечеринка называлась фривольно — «Бал соблазнов», но все было прилично. Киркоров спел сольно, а потом с Шадриным и его супругой.
Mia Boyka: 3 — 5 млн руб.
Певице Маше Бойко (Mia Boyka) можно вручить грамоту за лучшую акцию по всероссийскому ликбезу. Благодаря ей вся страна теперь знает, кто такие квадроберы. Инцидент, который случился на сентябрьском концерте Бойко в Надыме, вышел за рамки местечкового мема. Напомним, тогда артистка позвала на сцену девочку в маске кошечки и отчитала ее, выразив свое негативное отношение к субкультуре квадроберов. Теперь в школах страны официально информируют детей о вреде квадробинга, а депутаты готовят закон о запрете выгула детей на поводке. Вроде бы общественность осудила певицу за то, что Мия высмеяла со сцены маленькую поклонницу, но на ее репутации это никак не сказалось. Тех, кто попробовал усомниться в востребованности вокалистки после скандала, девушка быстро успокоила.
Mia Boyka в числе рекордсменов. Фото: Кирилл МИШИН.
— СМИ пишут, что я снизила стоимость за выступления, — ответила на слухи Бойко. — Нет. Никогда в жизни я не стоила столько, сколько сейчас!
Ранее певица признавалась, что выходит на сцену за 3 — 5 млн руб.
Анита Цой: 1,7 — 2 млн руб.
Народная артистка РФ регулярно появляется в телешоу, на концертах по случаю праздников. В начале октября в Сеть попали данные, согласно которым ФНС заблокировала счета фирмы певицы Аниты Цой ООО «Фудстар», которая выпускает консервированные соленья, из-за отсутствия налоговой декларации. Вокалистку эта новость удивила.
Анита Цой. Иван МАКЕЕВ.
— Все у нас работает, — опровергла она тревожные новости. — Конечно, бывают всякие ситуации в жизни…
Концертную деятельность Анита не прекращает. Огурцы и помидоры этому не помеха.
— Продукты питания — это ее дополнительный бизнес — полагает продюсер Сергей Дворцов. — Ее треки — это хиты на долгие года. Нет, ее карьера не подошла к концу. Ее до сих пор любят, хотят видеть на корпоративах, на мероприятиях. Ее гонорары от 1,7 — 2 млн руб. и выше. У нее отличная команда, хороший директор.
Сергей Шнуров: 90 — 140 млн руб.
В этом году стал известен официальный гонорар Шнурова за концерт — благодаря судебной тяжбе, которую затеял организатор выступления Сергея в «Лужниках». Намеченный на 16 сентября 2023 года концерт был отменен, однако аванс остался в кармане вокалиста. И возвращать он его отказался. Компания «Артлайф» обратилась в суд — из иска и стало известно, что гонорар составлял 90 млн руб. На тот момент это было чуть больше $1 млн (а ведь было время, когда Шнуров говорил, что за такие деньги выступать не будет — мало!) Но есть и еще один суд, который уже полтора года ведет против Сергея продюсер Евгений Финкельштейн (корпорация PMI). Опять же Шнуров якобы получил деньги за выступление в Питере, которое не состоялось. И теперь PMI хочет взыскать 140 млн руб.
Сергей Шнуров. Валерий ЗВОНАРЕВ.
Вчера стало известно, что Сергей готовит проект с… Инстасамкой. Надо полагать, у обоих гонорар только вырастет.
Таисия Повалий: 1 млн руб.
Родившаяся в Киевской области певица уже давно сделала свой выбор в пользу России, поддержала возвращение Крыма, русских людей в ЛДНР, весной оформила российский паспорт, за что на родине ее прокляли. На днях стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о конфискации имущества и песен певицы Таисии Повалий: земельные участки, дом, машина и десяток композиций — все ушло в «пользу государства». Но певица не отчаивается. Она не раз признавалась, что отлично понимала, на что шла, и выбор этот принимает со всеми последствиями. Повалий продолжает выступать, правда, совсем не за космические деньги. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов считает, что певица до сих пор продолжает вдохновлять поклонников и пользоваться локальным спросом.
Таисия Повалий. Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.
— Гонорары у нее колеблются в районе 1 миллиона рублей за выступление, — полагает он.
Кстати Дмитрий ПОЛУХИН.
АВТОРИТЕТНО.
Денис РОЛЬГЕЙЗЕР, музыкальный продюсер:
— Единого прайса нет. Все обсуждается индивидуально. Но если обычный прайс артиста — 5 — 7 млн руб., то под Новый год заказчик может заплатить 10 — 15 млн руб. Потому что в этот праздник гонорар выше в 1,5 — 2 раза из-за повышенного спроса.