Mia Boyka поднялась на квадроберах, а Шнуров задолжал 140 млн: Сколько зарабатывают звезды в преддверии Нового года

В этом году стал известен официальный гонорар Шнурова за концерт — благодаря судебной тяжбе, которую затеял организатор выступления Сергея в «Лужниках». Намеченный на 16 сентября 2023 года концерт был отменен, однако аванс остался в кармане вокалиста. И возвращать он его отказался. Компания «Артлайф» обратилась в суд — из иска и стало известно, что гонорар составлял 90 млн руб. На тот момент это было чуть больше $1 млн (а ведь было время, когда Шнуров говорил, что за такие деньги выступать не будет — мало!) Но есть и еще один суд, который уже полтора года ведет против Сергея продюсер Евгений Финкельштейн (корпорация PMI). Опять же Шнуров якобы получил деньги за выступление в Питере, которое не состоялось. И теперь PMI хочет взыскать 140 млн руб.