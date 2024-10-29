В Башкирии выявили фуру с перегрузом.

«Машину задержали до устранения нарушений путем частичной выгрузки груза. В отношении перевозчика, компании ООО “АМ-Оборудование и электроника для бизнеса”, инициировано административное производство за нарушения в области транспортного законодательства», — проинформировали в МТУ Ространснадзора по ПФО и напомнили, что соблюдение габаритов и веса носит обязательный характер.