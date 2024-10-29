В Башкирии выявили фуру с перегрузом.

Инспекторы МТУ Ространснадзора по ПФО провели контрольные мероприятия в рамках профилактического мероприятия «Негабарит». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, основное внимание было уделено машинам, которые перевозят крупногабаритные и тяжеловесные грузы.
Инспекторы составили акт, в котором зафиксировали результаты измерения весовых и габаритных параметров фуры с выявленным превышением допустимой массы более чем на 50% без наличия специального разрешения.
«Машину задержали до устранения нарушений путем частичной выгрузки груза. В отношении перевозчика, компании ООО “АМ-Оборудование и электроника для бизнеса”, инициировано административное производство за нарушения в области транспортного законодательства», — проинформировали в МТУ Ространснадзора по ПФО и напомнили, что соблюдение габаритов и веса носит обязательный характер.