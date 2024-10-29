«Мингорсвет» сказал, где установят 13 новых световых композиций к Новому году

Он обратил внимание на то, что масштабное обновление освещения города стало уже неотъемлемой частью подготовки к новогодним праздникам. Гриневич отметил, что организация управляет всей иллюминацией из единого диспетчерского пункта, что дает возможность оперативно включать освещение, а также создавать праздничное настроение в любой момент.