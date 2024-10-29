«Мингорсвет» сказал, где установят 13 новых световых композиций к Новому году. Подробности озвучил директор предприятия «Мингорсвет» Славомир Гриневич, пишет БелТА.
Он обратил внимание на то, что масштабное обновление освещения города стало уже неотъемлемой частью подготовки к новогодним праздникам. Гриневич отметил, что организация управляет всей иллюминацией из единого диспетчерского пункта, что дает возможность оперативно включать освещение, а также создавать праздничное настроение в любой момент.
По его словам, в украшении Минска используются слаботочные гирлянды на светодиодной основе. Он уточнил, что это помогает экономить электроэнергию несмотря на то, что увеличивается протяженность сетей.
Говорится, что в 2024 году новогодняя иллюминация появится на нескольких новых участках столицы. Указываются проспекты Победителей, Дзержинского, Машерова, Партизанский. Также новые световые композиции установят на улицах Чкалова, Свердлова, Красива, Селицкого. Называются сквер по улице Ленина, Окрестина, площадь Ф. Богушевича и улица Комсомольская.
— Для нас важно, чтобы каждая новая установка соответствовала высоким стандартам. В течение года мы проводили работы по ремонту и модернизации существующего освещения, чтобы подготовить его к зимнему сезону, — подчеркнул Гриневич.
Уточняется, что световой оформление реализуется и на территориях новостроек. К примеру, в ЖК «Минск-Мир».
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