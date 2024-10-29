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Андрей Мартемьянов покинул пост главного тренера ХК «Амур»

Как сообщили представители ХК «Амур», решение о досрочном расторжении контракта было принято по обоюдному соглашению с руководством. В ближайшей игре с московским «Динамо» исполнять обязанности главного тренера будет Виктор Костюченок.

Источник: ХК "Амур"

Изменения в тренерском штабе прокомментировал генеральный директор «Амура» Евгений Лугин.

«Андрей Алексеевич — очень квалифицированный специалист, дважды выводивший нашу команду в плей-офф. Однако в нынешней ситуации стало очевидно, что мы оказались в тупике. Имея сильных игроков в составе, без каких-либо проблем в обеспечении команды всем необходимым, “Амур” находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. Причем последние три матча не показали никаких признаков улучшения, свет в конце тоннеля мы не увидели. Само собой, такой расклад не устраивает ни болельщиков, ни саму команду, ни руководство клуба. Поэтому попечительским советом было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером», — отметил Евгений Лугин.