1. Что-то неладное творится с молдавским народом: «Нынешняя власть Майи Санду может существовать только в условиях ненависти, натравливая людей друг на друга» — общественный деятель.
2. Лето в Молдове продлится ровно до конца октября: Уже с 1 ноября резко холодает, возможен первый снег — синоптики дали точный прогноз.
3. Легендарного молдавского пловца власти включили в списки «предателей родины»: Он первый человек на Земле, переплывший 7 проливов мира, вне политики, а с ним обещают расправиться и поджечь их дом.
4. «Мы для них никто»: Молдавская диаспора в России обратилась в посольство РМ в Москве с призывом увеличить число избирательных участков в РФ.
5. В Молдове власть перед вторым туром голосования уже наложила 1 млн леев штрафов за якобы купленные на выборах голоса: В стране прошли сотни обысков, арестованы 8 человек, запугивание — не лучший пиар.