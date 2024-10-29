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Топ-5 новостей в Молдове 29 октября

Топ-5 главных новостей на утро вторника, 29 октября 2024 года.

Сейчас в Олбани: +1° 0 м/с 75% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

1. Что-то неладное творится с молдавским народом: «Нынешняя власть Майи Санду может существовать только в условиях ненависти, натравливая людей друг на друга» — общественный деятель.

2. Лето в Молдове продлится ровно до конца октября: Уже с 1 ноября резко холодает, возможен первый снег — синоптики дали точный прогноз.

3. Легендарного молдавского пловца власти включили в списки «предателей родины»: Он первый человек на Земле, переплывший 7 проливов мира, вне политики, а с ним обещают расправиться и поджечь их дом.

4. «Мы для них никто»: Молдавская диаспора в России обратилась в посольство РМ в Москве с призывом увеличить число избирательных участков в РФ.

5. В Молдове власть перед вторым туром голосования уже наложила 1 млн леев штрафов за якобы купленные на выборах голоса: В стране прошли сотни обысков, арестованы 8 человек, запугивание — не лучший пиар.

СНГ