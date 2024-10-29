Пропавшая в Коми месяц назад девушка может находиться в Пермском крае

Девушка, пропавшая в республике Коми около месяца назад, может находиться в Пермском крае, сообщает поисковый отряд ЛизаАлерт.
Речь идёт о Валерии Андреевой (Кочериной), которая пропала 25 сентября 2024 года. Как рассказывают волонтёры, последний раз 19-летнюю девушку видели в столице республики — Сыктывкаре. Уже больше месяца местонахождение пропавшей остаётся неизвестным. Вечером 28 октября поисковый отряд сообщил, что Валерия может находиться в Пермском крае.
Ориентировку с приметами и фотографией исчезнувшей поисковики опубликовали 22 октября. Сообщается, что рост Валерии около 165 сантиметров, у неё нормальное телосложение, тёмно-русые волосы и каре-зелёные глаза. Одежда, в которой она была в день пропажи, неизвестна.
Волонтёры поискового отряда призывают всех, кому известна информация о пропавшей, сообщить об этом по телефонам 8−800- 700−54−52 или 112.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о завершении четырёхдневных поисков жителя Пермского края, который пропал, отправившись на Косинское болото. Днём 28 октября стало известно, что 63-летний прикамец был найден.