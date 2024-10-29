Пропавшая в Коми месяц назад девушка может находиться в Пермском крае

Ориентировку с приметами и фотографией исчезнувшей поисковики опубликовали 22 октября. Сообщается, что рост Валерии около 165 сантиметров, у неё нормальное телосложение, тёмно-русые волосы и каре-зелёные глаза. Одежда, в которой она была в день пропажи, неизвестна.