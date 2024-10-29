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К юбилею Красноярска будет создана единая цветовая концепция зданий

Подготовка к юбилею идёт в рамках специального указа президента России.

Источник: Reuters

К празднованию 400-летия Красноярска предложено разработать колористическую концепцию.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, колористическая концепция нужна для развития идентичности Красноярска, повышения архитектурной привлекательности. Также она поможет сохранению и регенерации историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия.

Оптимальная система цветовых решений зданий улучшит эстетическое восприятие города.

Празднование 400-летия Красноярска состоится в 2028 году. Подготовка к юбилею идёт в рамках специального указа президента России.

Празднование должно стать дополнительным фактором в развитии города, повышении привлекательности Красноярска для жителей, туристов и реализации новых инвестпроектов.

Конечно, как заявил ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков, юбилей — это не только объекты. Поэтому предлагается рассматривать Красноярск как место для проведения международных и всероссийских спортивных и культурно-массовых мероприятий с 2025 по 2028 годы.

архитектура