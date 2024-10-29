К юбилею Красноярска будет создана единая цветовая концепция зданий

Конечно, как заявил ранее губернатор Красноярского края Михаил Котюков, юбилей — это не только объекты. Поэтому предлагается рассматривать Красноярск как место для проведения международных и всероссийских спортивных и культурно-массовых мероприятий с 2025 по 2028 годы.