Уфимские врачи рассказали о трех напитках, способных увеличить риск инсульта

Врачи городской клинической больницы № 5 города Уфа рассказали о трех напитках, способных увеличить риск инсульта.
Канадские ученые проанализировали данные десятков тысяч человек из 27 стран мира, включая более 13 тысяч пациентов, которые перенесли первый инсульт. Исследования показали, что газировка с сахаром и без повышает риск инсульта на 22%. Вероятность существенно возрастает, если употреблять более одного напитка в сутки.
Фруктовые соки увеличивают вероятность на 35%, а если выпивать более четырех чашек кофе в день, то риск инсульта возрастает на 37%.
А вот чай и вода — напротив — помогают существенно снизить вероятность инсульта. Если, например, выпивать три-четыре чашки зеленого чая каждый день, то риск снижается на 27%, а черного — на 29%.
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