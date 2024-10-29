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Уфимские врачи рассказали о трех напитках, способных увеличить риск инсульта

Врачи из Уфы назвали топ-3 увеличивающих риск инсульта напитков.
Источник: Комсомольская правда

Врачи городской клинической больницы № 5 города Уфа рассказали о трех напитках, способных увеличить риск инсульта.

Канадские ученые проанализировали данные десятков тысяч человек из 27 стран мира, включая более 13 тысяч пациентов, которые перенесли первый инсульт. Исследования показали, что газировка с сахаром и без повышает риск инсульта на 22%. Вероятность существенно возрастает, если употреблять более одного напитка в сутки.

Фруктовые соки увеличивают вероятность на 35%, а если выпивать более четырех чашек кофе в день, то риск инсульта возрастает на 37%.

А вот чай и вода — напротив — помогают существенно снизить вероятность инсульта. Если, например, выпивать три-четыре чашки зеленого чая каждый день, то риск снижается на 27%, а черного — на 29%.

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