Уфимские врачи рассказали о трех напитках, способных увеличить риск инсульта

Канадские ученые проанализировали данные десятков тысяч человек из 27 стран мира, включая более 13 тысяч пациентов, которые перенесли первый инсульт. Исследования показали, что газировка с сахаром и без повышает риск инсульта на 22%. Вероятность существенно возрастает, если употреблять более одного напитка в сутки.