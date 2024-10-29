Лососёвая путина-2024 в Хабаровском крае стала самой удачной за последние годы

— Нынешняя путина стала самой успешной за несколько лет. Последний раз на уровне 40 тысяч тонн лососёвых в нашем регионе ловили в 2018 году. Тогда уловы составили 42 тысячи тонн. После этого они колебались на отметках около 30 тысяч тонн. В этом году рыбаки взяли, считая вместе с гольцами, чуть больше 40 тысяч тонн тихоокеанских лососей, — отметил Денис Коцюк. — Положительные тенденции мы увидели и в Амуре. Если в прошлом году здесь было добыто менее 4 тысяч тонн лососёвых, то в эту путину в Амуре и лимане поймали более 5 тысяч тонн.