Лососёвая путина-2024 в Хабаровском крае стала самой удачной за последние годы

Лососёвую путину этого года, которая уже завершилась на территории Хабаровского края, признали самой успешной за последние годы. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» заявил руководитель регионального филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис Коцюк.
— Нынешняя путина стала самой успешной за несколько лет. Последний раз на уровне 40 тысяч тонн лососёвых в нашем регионе ловили в 2018 году. Тогда уловы составили 42 тысячи тонн. После этого они колебались на отметках около 30 тысяч тонн. В этом году рыбаки взяли, считая вместе с гольцами, чуть больше 40 тысяч тонн тихоокеанских лососей, — отметил Денис Коцюк. — Положительные тенденции мы увидели и в Амуре. Если в прошлом году здесь было добыто менее 4 тысяч тонн лососёвых, то в эту путину в Амуре и лимане поймали более 5 тысяч тонн.
Это оказалось больше ожидаемых прогнозов на 23% при том, что летняя горбуша в Амур опоздала почти на полмесяца.
— Считается вполне приемлемым отклонение фактических результатов от прогнозных, если оно укладывается в 30% в ту или другую сторону. В Хабаровском крае освоение составляет 77% от первоначального прогноза. Плохо, это когда в два раза недоловили или, наоборот, первоначальный прогноз корректировали в большую сторону в два и более раза. Это уже считается экстраординарным случаем и требует разбирательства, — добавил руководитель Хабаровского филиала ВНИРО.
Тем не менее, как говорится на сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, отраслевая наука выполняет анализ оперативной информации в отношении причин отклонения фактических уловов от прогнозных ожиданий на этот год.