В Минске временно изменится движение некоторых автобусов и троллейбусов

Таким образом, движение автобусных маршрутов организуется:
№ 147 — со стороны ул. Рафиева — по ул. Есенина, Космонавтов, просп. Дзержинского, ул. Я. Чечота, Наполеона Орды, в обратном направлении — без изменений;
№ 96, 132 — со стороны ДС Малиновка-4 — по ул. Есенина, Космонавтов, просп. Дзержинского, МКАД и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений;
№ 97 — со стороны ДС Малиновка-8 — по ул. Космонавтов, просп. Дзержинского, МКАД и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
№ 103 — со стороны ДС Малиновка-4 — по ул. Слободской, Космонавтов, просп. Дзержинского, ул. Я. Чечота и далее по маршруту, со стороны ул. Семашко — по ул. Каролинской, Я. Чечота, Есенина, Космонавтов, Слободской;
№ 150 — со стороны аг. Озерцо — по ул. Слободской, Космонавтов, просп. Дзержинского, ул. Я. Чечота, Наполеона Орды, со стороны Брилевичей — по ул. Наполеона Орды, Я. Чечота, Есенина, Космонавтов Слободской;
№ 1111-ТК — со стороны аг. Озерцо — по ул. Громова, Есенина, Космонавтов, просп. Дзержинского и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений.
Движение троллейбусных маршрутов со стороны ДС Малиновка-4 организуется:
№ 10 — по ул. Есенина, Космонавтов, просп. Дзержинского и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений;
№ 25 — по ул. Есенина, Рафиева, просп. Любимова, просп. Газеты «Правда», ул. Голубева, просп. Дзержинского и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений.
«Обращаем внимание пассажиров, что в указанные периоды временно исключаются из транспортного обслуживания остановочные пункты “Малиновка-9”, “Слободская” по ул. Слободской», — говорится в сообщении.