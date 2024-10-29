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В Минске временно изменится движение некоторых автобусов и троллейбусов

В Минске из-за того, что будут класть асфальт на улице Есенина от дома № 7 до проспекта Дзержинского, с 20:00 1 ноября до 01:00 2 ноября вносятся изменения в организацию движения транспорта. Об этом сообщает ГП «Столичный транспорт и связь».

Таким образом, движение автобусных маршрутов организуется:

№ 147 — со стороны ул. Рафиева — по ул. Есенина, Космонавтов, просп. Дзержинского, ул. Я. Чечота, Наполеона Орды, в обратном направлении — без изменений;

№ 96, 132 — со стороны ДС Малиновка-4 — по ул. Есенина, Космонавтов, просп. Дзержинского, МКАД и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений;

№ 97 — со стороны ДС Малиновка-8 — по ул. Космонавтов, просп. Дзержинского, МКАД и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений;

№ 103 — со стороны ДС Малиновка-4 — по ул. Слободской, Космонавтов, просп. Дзержинского, ул. Я. Чечота и далее по маршруту, со стороны ул. Семашко — по ул. Каролинской, Я. Чечота, Есенина, Космонавтов, Слободской;

№ 150 — со стороны аг. Озерцо — по ул. Слободской, Космонавтов, просп. Дзержинского, ул. Я. Чечота, Наполеона Орды, со стороны Брилевичей — по ул. Наполеона Орды, Я. Чечота, Есенина, Космонавтов Слободской;

№ 1111-ТК — со стороны аг. Озерцо — по ул. Громова, Есенина, Космонавтов, просп. Дзержинского и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений.

Движение троллейбусных маршрутов со стороны ДС Малиновка-4 организуется:

№ 10 — по ул. Есенина, Космонавтов, просп. Дзержинского и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений;

№ 25 — по ул. Есенина, Рафиева, просп. Любимова, просп. Газеты «Правда», ул. Голубева, просп. Дзержинского и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений.

«Обращаем внимание пассажиров, что в указанные периоды временно исключаются из транспортного обслуживания остановочные пункты “Малиновка-9”, “Слободская” по ул. Слободской», — говорится в сообщении.