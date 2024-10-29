В Минске временно изменится движение некоторых автобусов и троллейбусов

В Минске из-за того, что будут класть асфальт на улице Есенина от дома № 7 до проспекта Дзержинского, с 20:00 1 ноября до 01:00 2 ноября вносятся изменения в организацию движения транспорта. Об этом сообщает ГП «Столичный транспорт и связь».