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19 мигрантов задержаны на складе маркетплейса в Хабаровске

Одну женщину ждет депортация.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске сотрудники полиции задержали 19 человек за нарушение миграционного законодательства. Одну из задержанных ожидает депортация. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Рейд прошел на складе маркетплейса. В операции участвовали сотрудники миграционной службы, уголовного розыска и патрульно-постовой службы при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии. Поводом для проверки стала информация о том, что на складе могут работать мигранты с нарушениями правил пребывания в России.

«19 иностранцев нарушили миграционные правила. Для 17 из них составлены протоколы по статье КоАП РФ. Суд принял решение о принудительном выдворении. Еще одному нарушителю сократили срок временного пребывания. В отношении одной из задержанных, которая находится в России нелегально, вынесено решение о депортации. Женщину направили в Центр временного содержания иностранных граждан», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.