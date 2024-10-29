Врач Супонева: оценить восстановительный резерв мозга можно четырьмя методами

ТМС эффективнее воздействует на мозг, но этот метод не всем подходит. Если в процессе подготовки пациента к процедуре мы обнаруживаем, что некоторые зоны мозга обладают повышенной возбудимостью, это может быть сигналом о потенциальной предрасположенности к эпилептическим приступам или о том, что у пациента уже были такие приступы в прошлом. В таких случаях мы не применяем ТМС, так как она может вызвать эпилептический приступ.