Эксперт из Kaspersky Ложкин: будущее кибероружие будет направлено на ИИ

— Этих случаев действительно мало — буквально единицы — именно из-за того, что написать такой код очень сложно. Самый известный случай — Stuxnet — вредоносный компьютерный червь. Его открыли в 2010-м, а разрабатывался он предположительно с 2005-го. Это был вредонос, который проник в инфраструктуру иранского предприятия по обогащению урана. Он проник туда и подключился к промышленным центрифугам, перехватил управление ими и отдал команду на использование при повышенных оборотах. Эти центрифуги стали крутиться очень быстро и разрушились. Кроме того, они разрушили помещения, в которых находились. Это было сделано, чтобы остановить ядерную программу Ирана.