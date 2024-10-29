Подрядчика, не достроившего школу в Омске, оштрафовали на 46,8 млн

По постановлению прокуратуры Омской области на крупную сумму оштрафован бывший подрядчик, не достроивший школу в микрорайоне «Серебряный берег» Омска. Надзорный орган усмотрел в его действиях нарушения законодательства о о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд.
Школа строилась по нацпроекту «Образование». Контракт на сумму более 1,1 млрд рублей был заключен в 2021 году. Новое учреждение образования должно было открыться еще к сентябрю нынешнего года. Однако подрядчик в срок свои обязательства не исполнил.
Как уже писала «КП-Омск», подрядная организация — «Капитал-Развитие» — ссылалась на ошибки в смете, возникшие не по ее вине. В итоге контракт с организацией был расторгнут и достроить школу поручили другой фирме.
В связи с нарушением сроков на экс-подрядчика прокуратура завела дело по административной статье «неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом». Наказание — штраф в размере 46, 8 млн рублей.