Подрядчика, не достроившего школу в Омске, оштрафовали на 46,8 млн

Школа строилась по нацпроекту «Образование». Контракт на сумму более 1,1 млрд рублей был заключен в 2021 году. Новое учреждение образования должно было открыться еще к сентябрю нынешнего года. Однако подрядчик в срок свои обязательства не исполнил.