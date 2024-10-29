«Белавиа» сказала о полетах в Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

«Белавиа» рассказала про полеты в Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает БелТА.
В сообщении напомнили, что в ночь на 26 октября Израиль нанес авиаудары по Ирану. Из-за этого, управление гражданской авиации Ирана заявило про временное закрытие воздушного пространства для гражданских самолетов. Данная ситуация затронула и туристов из Беларуси. Все дело в том, что над Ираном проходит путь рейсов в направлении Минск — Дубай и обратно.
Говорится, что по причине ограничения использования воздушного пространства в некоторых районах Ближнего Востока 26 октября 2024 года фиксировались точечные задержки по маршруту Минск — Дубай — Минск. В «Белавиа» уточнили, что сейчас полеты выполняются в штатном режиме и согласно расписанию с соблюдением всех международных требований, а также норм.
Кстати, МИД рекомендует белорусам не ездить на Ближний Восток из-за обострения ситуации.
Ранее Национальный аэропорт «Минск» сказал об изменениях, перейдя на зимнее расписание.
Тем временем ГТК Беларуси отреагировал на прекращение Литвой договора о сотрудничестве.