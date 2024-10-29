«Белавиа» сказала о полетах в Дубай из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке

В сообщении напомнили, что в ночь на 26 октября Израиль нанес авиаудары по Ирану. Из-за этого, управление гражданской авиации Ирана заявило про временное закрытие воздушного пространства для гражданских самолетов. Данная ситуация затронула и туристов из Беларуси. Все дело в том, что над Ираном проходит путь рейсов в направлении Минск — Дубай и обратно.