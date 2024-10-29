В Омске озвучили сроки восстановления остановки на КДЦ «Кристалл»

В редакцию портала Om1.ru обратились жители Нефтяников с жалобой на отсутствие остановки у КДЦ «Кристалл». По информации омичей, её демонтировали больше месяца назад и до сих пор не вернули на место.
«Погода испортилась, люди вынуждены стоять под снегом и дождём. Даже навеса никакого нет. И это центр района!», — жалуются омичи.
Редакция портала Om1.ru запросила информацию о сроках восстановления остановочного комплекса в городской администрации.
«По информации ООО “Капитал-Строй”, полученной в рабочем порядке, установка ТОК на прежнее место будет произведена до 1 ноября», — прокомментировали порталу Om1.ru в мэрии Омска.
Напомним, в районе остановки «Кристалл» на проспекте Мира были проведены ремонтные работы на магистральном трубопроводе. Повреждение на трубах оказалось под тёплым остановочным комплексом.