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В Омске озвучили сроки восстановления остановки на КДЦ «Кристалл»

Остановочный комплекс убрали ради ремонта тепловых сетей.

Источник: Om1 Омск

В редакцию портала Om1.ru обратились жители Нефтяников с жалобой на отсутствие остановки у КДЦ «Кристалл». По информации омичей, её демонтировали больше месяца назад и до сих пор не вернули на место.

«Погода испортилась, люди вынуждены стоять под снегом и дождём. Даже навеса никакого нет. И это центр района!», — жалуются омичи.

Редакция портала Om1.ru запросила информацию о сроках восстановления остановочного комплекса в городской администрации.

«По информации ООО “Капитал-Строй”, полученной в рабочем порядке, установка ТОК на прежнее место будет произведена до 1 ноября», — прокомментировали порталу Om1.ru в мэрии Омска.

Напомним, в районе остановки «Кристалл» на проспекте Мира были проведены ремонтные работы на магистральном трубопроводе. Повреждение на трубах оказалось под тёплым остановочным комплексом.