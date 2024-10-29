Из-за непогоды в Омском аэропорту задерживается вылет рейсов

«В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 29 октября, в Омском аэропорту проводится противообледенительная обработка всех вылетающих воздушных судов. Это может незначительно отразиться на времени вылета», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта.