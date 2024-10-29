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Из-за непогоды в Омском аэропорту задерживается вылет рейсов

Самолеты проходят противообледенительную обработку.

Источник: Комсомольская правда

Из-за непогоды задерживается вылет самолетов из Омского аэропорта — в городе ночью выпал снег, снегопад и мокрый дождь продолжается и сейчас.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня, 29 октября, в Омском аэропорту проводится противообледенительная обработка всех вылетающих воздушных судов. Это может незначительно отразиться на времени вылета», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта.

На данный момент, судя по информации онлайн-табло аэропорта, из омской воздушной гавани задержаны вылеты семи рейсов: в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Абакан.