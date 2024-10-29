На трассе М5 едва не погиб 31-летний водитель иномарки

Вчера вечером, 28 октября, в Уфе в ДТП едва не погиб водитель иномарки. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась на трассе М5. 31-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia ехал сторону Нагаевского шоссе и в какой-то момент не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. В результате происшествия водитель получил тяжелые травмы, его госпитализировали. В медучреждении специалисты взяли у пострадавшего кровь для анализа на наличие этанола.
— По факту ДТП начато разбирательство, — сообщает дорожная полиция.
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