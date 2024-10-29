На трассе М5 едва не погиб 31-летний водитель иномарки

Авария случилась на трассе М5. 31-летний мужчина за рулем Daewoo Nexia ехал сторону Нагаевского шоссе и в какой-то момент не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. В результате происшествия водитель получил тяжелые травмы, его госпитализировали. В медучреждении специалисты взяли у пострадавшего кровь для анализа на наличие этанола.