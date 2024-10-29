Рассказываем, почему введут ограничение движения по Омулевского в Иркутске с 29 октября 2024

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Рабочего Штаба в Иркутске до 1 декабря перекрыли участок от дома № 59/1 до здания № 73. Теперь водители ездят в объезд по Шевцова и Петрова. Специалисты занимаются реконструкцией напорного трубопровода.