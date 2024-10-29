Рассказываем, почему введут ограничение движения по Омулевского в Иркутске с 29 октября 2024

Ограничение движения по Омулевского в Иркутске с 29 октября 2024 вводят из-за аварийных ремонтных работ на тепловых сетях. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Ограничение движения по Омулевского в Иркутске с 29 октября 2024.
— С 11:00 29 октября до 18:00 11 ноября ограничено движение транспорта (сужение проезжей части на одну полосу) по улице Омулевского в районе дома № 2, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Вот почему введут ограничение движения по Омулевского в Иркутске с 29 октября 2024. Водителей просят заранее обдумывать маршрут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Рабочего Штаба в Иркутске до 1 декабря перекрыли участок от дома № 59/1 до здания № 73. Теперь водители ездят в объезд по Шевцова и Петрова. Специалисты занимаются реконструкцией напорного трубопровода.