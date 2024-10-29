Новые виды деревьев высадили в парках Петербурга

Он уточнил, что в этом году в парке 300-летия Петербурга впервые высадили плакучие яблоневые деревья, которые отличаются красивыми свисающими ветвями и ярким цветением. По словам Пониделко, выбор растений для озеленения основывается не только на их способности адаптироваться к условиям мегаполиса, но и на эстетической привлекательности. Среди возможных видов для посадки он упомянул клёны, рябины и различные сорта берёз. Председатель комитета выразил уверенность, что директора предприятий с радостью возьмут на себя реализацию подобных инициатив на своих территориях.