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Новые виды деревьев высадили в парках Петербурга

Выбор растений для озеленения основывается не только на их способности адаптироваться к условиям мегаполиса, но и на эстетической привлекательности.

В Северной столице тестируют новые виды деревьев для городских парков, заявил председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Он уточнил, что в этом году в парке 300-летия Петербурга впервые высадили плакучие яблоневые деревья, которые отличаются красивыми свисающими ветвями и ярким цветением. По словам Пониделко, выбор растений для озеленения основывается не только на их способности адаптироваться к условиям мегаполиса, но и на эстетической привлекательности. Среди возможных видов для посадки он упомянул клёны, рябины и различные сорта берёз. Председатель комитета выразил уверенность, что директора предприятий с радостью возьмут на себя реализацию подобных инициатив на своих территориях.

Директор садово-паркового хозяйства «Невское» Ольга Петрова добавила, что чаще всего для озеленения выбирают липы, каштаны, клёны и черёмуху. Эти растения особенно устойчивы к условиям города. Кроме того, она отметила появление новых сортов тополей, таких как берлинский тополь и тополь «Памяти Вавилова», хотя их количество пока ограничено.

флора и фауна