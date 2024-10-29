В Астане расширят территорию СЭЗ и создадут туристский район

В частности, предусматривается расширение территории специальной экономической зоны «Астана — Технополис» в рамках строительства Многофункционального туристского района в целях ускоренного развития города Астаны путем привлечения инвестиций в сферу туризма.

Так, в положении о специальной экономической зоне говорится, что территория СЭЗ составляет 846,185 гектара. В ее состав входит субзона «Многофункциональный туристский район» площадью 157,585 гектара.