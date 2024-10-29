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В Астане расширят территорию СЭЗ и создадут туристский район

Министерство промышленности и строительства подготовило постановление правительства, которым вносятся изменения и дополнения по вопросам специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В частности, предусматривается расширение территории специальной экономической зоны «Астана — Технополис» в рамках строительства Многофункционального туристского района в целях ускоренного развития города Астаны путем привлечения инвестиций в сферу туризма.

Так, в положении о специальной экономической зоне говорится, что территория СЭЗ составляет 846,185 гектара. В ее состав входит субзона «Многофункциональный туристский район» площадью 157,585 гектара.

Ранее территория СЭЗ составляла 688,6 гектара.

Одной из целей создания СЭЗ стало ускоренное развития города Астаны путем привлечения инвестиций в социальную сферу, область здравоохранения и сферу туризма.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 12 ноября.

туризм и отдых
экономика