В Астане расширят территорию СЭЗ и создадут туристский район

В частности, предусматривается расширение территории специальной экономической зоны «Астана — Технополис» в рамках строительства Многофункционального туристского района в целях ускоренного развития города Астаны путем привлечения инвестиций в сферу туризма.
Так, в положении о специальной экономической зоне говорится, что территория СЭЗ составляет 846,185 гектара. В ее состав входит субзона «Многофункциональный туристский район» площадью 157,585 гектара.
Ранее территория СЭЗ составляла 688,6 гектара.
Одной из целей создания СЭЗ стало ускоренное развития города Астаны путем привлечения инвестиций в социальную сферу, область здравоохранения и сферу туризма.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 12 ноября.