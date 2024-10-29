Квазиоптические узкополосные фильтры для 6G создали учёные Новосибирска

Как сообщили в пресс-службе вуза, эти фильтры позволяют изучать материалы в терагерцовом диапазоне, который долгое время был труднодоступен из-за отсутствия необходимой технической базы.
Изобретенные фильтры предназначены для импульсной терагерцовой спектроскопии — метода, позволяющего анализировать оптические свойства материалов. Благодаря этому устройству исследователи могут концентрироваться на конкретных узких диапазонах терагерцового спектра, что ускоряет процесс измерений и снижает затраты, сохраняя при этом высокую точность данных.
Терагерцовый диапазон находится между инфракрасным и радиочастотным, но из-за отсутствия технических возможностей его исследование было сложно реализуемым. Фильтры НГУ позволяют экономить время и ресурсы, отбирая необходимые области для исследования, что особенно важно для изучения сложных материалов и кристаллов. Эти материалы станут основой для высокочастотных устройств связи 6G и создадут возможности для производства новых типов метаматериалов и метаповерхностей.
Как отмечают в НГУ, фильтры, созданные методом фотолитографии, способны сократить время измерений в два раза без потери точности. Использование фильтров также позволит применить терагерцовое излучение для визуализации различных объектов, включая биологические. Это открывает перспективы для безопасного медицинского сканирования, так как терагерцовое излучение, в отличие от рентгеновских лучей, неионизирующее и безопасно для организма. Однако из-за высокого поглощения оно не проникает глубоко в ткани, что накладывает некоторые ограничения на его применение в медицине.
Разработчики подчеркивают, что создание узкополосных фильтров не только решает задачи импульсной терагерцовой спектроскопии, но и станет полезным инструментом для всестороннего изучения полупроводниковых материалов.