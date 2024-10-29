Квазиоптические узкополосные фильтры для 6G создали учёные Новосибирска

Как отмечают в НГУ, фильтры, созданные методом фотолитографии, способны сократить время измерений в два раза без потери точности. Использование фильтров также позволит применить терагерцовое излучение для визуализации различных объектов, включая биологические. Это открывает перспективы для безопасного медицинского сканирования, так как терагерцовое излучение, в отличие от рентгеновских лучей, неионизирующее и безопасно для организма. Однако из-за высокого поглощения оно не проникает глубоко в ткани, что накладывает некоторые ограничения на его применение в медицине.