Магнитная буря 29 октября 2024: чего ожидать и как подготовиться

Не стоит сильно беспокоиться о влиянии магнитных бурь на здоровье. Ведущие ученые утверждают, что на данный момент нет убедительных научных доказательств воздействия солнечных возмущений на человека. Невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в интервью URA.RU отметил, что магнитные бури безопасны для человеческого организма. Он провел аналогию с медицинским томографом, который создает магнитное поле с интенсивностью от 1,5 до трез тесла, что примерно в один-два миллиона раз сильнее, чем магнитное поле, образующееся во время Каррингтонского события — крупнейшей зафиксированной солнечной бури в истории наблюдений.