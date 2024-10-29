В Воронеже дублер Московского проспекта частично откроют в конце ноября

Напомним, дублер Московского проспекта пройдет от улицы Антонова-Овсеенко по улицам 60-й Армии, Солнечной, проспекту Труда и улице 9 Января с выходом через улицу Свободы на Кольцовскую. Протяженность магистрали составит около девяти километров. Дорога-дублер будет пересекать крупные улицы — Владимира Невского, бульвар Победы, улицы Хользунова, Беговую, 45-й Стрелковой дивизии, проезд Ясный, улицы Машиностроителей, Пирогова, Революции 1905 года. Началось строительство в июле 2023 года — с реконструкции улицы 60-й Армии (она выполнена почти на 80%). В июле 2024-го стартовало асфальтирование стихийного проезда через Северный лес (готовность составляет около 60%). Последний этап — реконструкция улицы Свободы — стартовал в августе этого года.