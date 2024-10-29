В Волжском временно трамваи заменят автобусами

Как сообщили V102.RU в МУП «Волжская автоколонна 1732», изменения движения трамваев коснутся маршрутов № 1 «ул. Логинова — АО “ТЕКСКОР”, № 3 “пос. Рабочий — ул. Логинова”, № 4 “ул. Карбышева — ул. Логинова” и № 4а “ул. Оломоуцкая — ул. Логинова”. Движение этих трамваев будет приостановлено из-за работ на тепловых сетях по улице Пушкина в границах от улицы Свердлова до кольца ВПЗ.