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В Волжском временно трамваи заменят автобусами

3 и 4 ноября в связи с проведением строительно-монтажных работ ООО «Волжские тепловые сети» будет приостановлено движение некоторых трамвайных маршрутов, которые будут заменены автобусами.

Источник: Freepik

Как сообщили V102.RU в МУП «Волжская автоколонна 1732», изменения движения трамваев коснутся маршрутов № 1 «ул. Логинова — АО “ТЕКСКОР”, № 3 “пос. Рабочий — ул. Логинова”, № 4 “ул. Карбышева — ул. Логинова” и № 4а “ул. Оломоуцкая — ул. Логинова”. Движение этих трамваев будет приостановлено из-за работ на тепловых сетях по улице Пушкина в границах от улицы Свердлова до кольца ВПЗ.

Отметим, что маршруты № 1 и № 3 будут заменены временным маршрутом движения автобусов по следующей схеме:

— в прямом направлении: площадь Карбышева — улица Энгельса — кольцо ВПЗ — улица Пушкина — улица Свердлова — улица Горького — улица Логинова — площадь Строителей;

— в обратном направлении: площадь Строителей — улица Логинова — улица Горького — улица Свердлова — улица Пушкина — кольцо ВПЗ — улица Энгельса — площадь Карбышева.

Маршруты №№ 4 и 4а на участках пути следования от кольца ВПЗ в сторону улицы Логинова будут следовать в сторону поселка Рабочий.