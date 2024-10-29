Мост на улице Голодеда в Минске перекроют

По его словам, мост будут ремонтировать, и для этого, скорее всего, его полностью перекроют, так как есть местные пути объезда «без значительного перепробега».
«Такие меры позволят ускорить сроки выполнения работ», — подчеркнул руководитель профильного предприятия, его слова приводит агентство «Минск-Новости».
Также Панев сообщил, что в планах на следующий год — начать капремонт путепровода между улицей Московской и проспектом Независимости. Для этого также уже разработаны схемы организации дорожного движения.
«Определенные трудности, возможно, возникнут, но мы постараемся их максимально быстро урегулировать. Если где-то начнут образовываться заторы — оперативно будем принимать решения: либо организовывать дополнительные реверсивные маршруты, либо как-то перебрасывать транспортные потоки», — подчеркнул директор «Гордорстроя».
Современные технологии.
По словам Панева, в белорусской столице следят за тенденциями в строительной отрасли, развитием технологий и стараются использовать современные материалы и передовые подходы также и в мостостроении.
В частности, большинство путепроводов в Минске оборудованы специальной системой мониторинга, она позволяет в режиме реального времени контролировать их состояние, степень деформации и прогибы. Также используются смеси полимербетона и применяются металлические сооружения.