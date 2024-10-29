Прогноз магнитных бурь на 29 октября опубликовали для новосибирцев

В Новосибирске опубликовали прогноз магнитных бурь на сегодня, 29 октября. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ рассказали, что магнитосфера до 10 утра была в возбужденном состоянии, однако днём и вечером колебаний не ожидается.
Отметим, что магнитная буря и её последствия для метеозависимых людей могут быть ощутимы в случае уровня колебаний G5. Всё, что меньше вызывать влияние на магнитосферу не будет.
Ранее КП-Новосибирск публиковала прогноз погоды от синоптиков на ноябрь. Месяц в основном будет пасмурным.