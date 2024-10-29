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В Ростове сотрудники Ростовводоканала ликвидировали десять тысяч засоров

В Ростове жители смывают в унитаз простыни и одежду.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону жители новых районов смывают в унитаз простыни и одежду. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.

Согласно опубликованной информации, с начала года сотрудники водоканала ликвидировали десять тысяч засоров. Чаще всего закупорки случаются иззТого, что ростовчане смывают бытовой и строительный мусор. Так, специалисты не раз доставали из труб полотенца, одежду, простыни и предметы личной гигиены.

Лидерами по числу засоров стали новые микрорайоны и ЖК, в том числе Левенцовка и Красный Аксай.