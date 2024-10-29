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В Башкирии утвержден предмет охраны поселения Фомичево-1

В Башкирии утвержден предмет охраны и режим использования территории объектов культурного (археологического) наследия федерального значения «Фомичево-1, поселение».

Источник: Башинформ

Соответствующий приказ Башкультнаследия от 1 октября 2024 года опубликован на официальном портале правовой информации.

Памятник археологии эпохи поздней бронзы — поселение «Фомичево-1» выявлен в Уфимском районе, на территории Булгаковского сельсовета. Документ регламентирует особый режим использования земельных участков, в границах которых располагаются объекты культнаследия. Для памятника разработан отчет, где отражены исчерпывающие и актуальные сведения по объекту: описание памятника, архивные, библиографические данные, географические координаты, описания прохождения границ, иллюстративные материалы.

Другим приказом того же ведомства объект исключен из Перечня выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории республики.