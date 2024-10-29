В Башкирии утвержден предмет охраны поселения Фомичево-1

Памятник археологии эпохи поздней бронзы — поселение «Фомичево-1» выявлен в Уфимском районе, на территории Булгаковского сельсовета. Документ регламентирует особый режим использования земельных участков, в границах которых располагаются объекты культнаследия. Для памятника разработан отчет, где отражены исчерпывающие и актуальные сведения по объекту: описание памятника, архивные, библиографические данные, географические координаты, описания прохождения границ, иллюстративные материалы.