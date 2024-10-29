510 человек отравились алкоголем в Иркутской области за девять месяцев

В число основных причин вошло отравление спиртосодержащей продукцией (510 случаев — это на 0,8% больше по сравнению с 2023) и отравление лекарственными препаратами — 397 случаев (это на 16,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023). Помимо этого 181 человек отравился наркотиками (данные увеличились в 1,3 раза), и 802 человек — по иным причинам.