510 человек отравились алкоголем в Иркутской области за девять месяцев

За прошедшие девять месяцев в Приангарье зафиксировали 1890 случаев отравлений. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.
В число основных причин вошло отравление спиртосодержащей продукцией (510 случаев — это на 0,8% больше по сравнению с 2023) и отравление лекарственными препаратами — 397 случаев (это на 16,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023). Помимо этого 181 человек отравился наркотиками (данные увеличились в 1,3 раза), и 802 человек — по иным причинам.
— Наиболее тревожным является тот факт, что 88,6% случаев отравлений спиртосодержащей продукцией связаны с употреблением высоких доз этилового спирта, — рассказывают в агентстве.
Напомним, что употребление большого количества алкоголя и лекарств, которые не были назначены врачом, могут привести к печальным последствиям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутской области более 18 тысяч человек заболели ОРВИ, а двое — гриппом.