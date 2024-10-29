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510 человек отравились алкоголем в Иркутской области за девять месяцев

Всего зафиксировали 1890 случаев отравления.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За прошедшие девять месяцев в Приангарье зафиксировали 1890 случаев отравлений. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

В число основных причин вошло отравление спиртосодержащей продукцией (510 случаев — это на 0,8% больше по сравнению с 2023) и отравление лекарственными препаратами — 397 случаев (это на 16,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023). Помимо этого 181 человек отравился наркотиками (данные увеличились в 1,3 раза), и 802 человек — по иным причинам.

— Наиболее тревожным является тот факт, что 88,6% случаев отравлений спиртосодержащей продукцией связаны с употреблением высоких доз этилового спирта, — рассказывают в агентстве.

Напомним, что употребление большого количества алкоголя и лекарств, которые не были назначены врачом, могут привести к печальным последствиям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутской области более 18 тысяч человек заболели ОРВИ, а двое — гриппом.