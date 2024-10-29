Стала известна дата открытия катка «Медеу» в Алматы

«Дирекция спортивных сооружений города Алматы рекомендует жителям и гостям заранее приобрести билеты через официальный сайт www.medeu.kz, чтобы избежать очередей на кассах и для организации быстрого прохода через турникетную систему, и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать пробок и трудностей с парковкой».