Известное уральское издание окончательно лишили лицензии

В Екатеринбурге суд признал недействительным свидетельство о регистрации СМИ издания СМИ It s My City. Как уточнили в облсуде, ранее Октябрьский районный суд удовлетворил административный иск Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по УрФО к учредителю It s My City Дмитрию Колезеву* о признании недействительным свидетельства о регистрации СМИ сетевого издания.
Решение было обжаловано ответчиком в вышестоящей инстанции, но безуспешно.
29 октября судебная коллегия по административным делам отказала в удовлетворении жалобы.
«Судебный акт вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
*признан Минюстом России иноагентом.