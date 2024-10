Известное уральское издание окончательно лишили лицензии

В Екатеринбурге суд признал недействительным свидетельство о регистрации СМИ издания СМИ It s My City. Как уточнили в облсуде, ранее Октябрьский районный суд удовлетворил административный иск Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по УрФО к учредителю It s My City Дмитрию Колезеву* о признании недействительным свидетельства о регистрации СМИ сетевого издания.