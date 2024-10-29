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Известное уральское издание окончательно лишили лицензии

Владелец It’s My City не смог обжаловать решение в суде.

Источник: Свердловский областной суд

В Екатеринбурге суд признал недействительным свидетельство о регистрации СМИ издания СМИ It s My City. Как уточнили в облсуде, ранее Октябрьский районный суд удовлетворил административный иск Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по УрФО к учредителю It s My City Дмитрию Колезеву* о признании недействительным свидетельства о регистрации СМИ сетевого издания.

Решение было обжаловано ответчиком в вышестоящей инстанции, но безуспешно.

29 октября судебная коллегия по административным делам отказала в удовлетворении жалобы.

«Судебный акт вступил в законную силу», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

*признан Минюстом России иноагентом.