Ярко-зеленые грибы нашла в лесу жительница Новосибирска

— Этот организм можно отнести к лишайникам. Это симбиоты грибницы и микроскопических зеленых водорослей. Не могу согласиться с определением вида, как кладония. Ведь кладония оленья — это известный многим ягель. На фото, по моему мнению, так называемый печеночник из рода пельтигера, — рассказал специалист.