Ярко-зеленые грибы нашла в лесу жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска Ольга Лаврентьева засняла необычную находку в лесу между Нижней Ельцовкой и Первомайкой. Фотографии ярко-зеленых грибов она опубликовала в сообществе в ВК «Грибы и грибные места НСО».
Корреспондент КП-Новосибирск узнал у биолога Алексея Яновского, что за редкий и необычный организм в лесу встретила любительница тихой охоты.
— Этот организм можно отнести к лишайникам. Это симбиоты грибницы и микроскопических зеленых водорослей. Не могу согласиться с определением вида, как кладония. Ведь кладония оленья — это известный многим ягель. На фото, по моему мнению, так называемый печеночник из рода пельтигера, — рассказал специалист.
Он отметил, что самым необычным является не находка, а то, что ее удалось встретить в это время. Биолог рассказал, что выросты на лишайнике появились из-за теплой погоды с температурой местами выше +10.