Екатеринбург может остаться без денег от туристического налога в 2025 году

По словам зампреда комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, для того, чтобы турналог полноценно работал, необходимо создать единый реестр классифицированных средств размещения. Это, в свою очередь, может случиться только не ранее конца 2025 года. Депутат также подчеркнула, что необходимость создания реестра для отелей и гостиниц не была учтена при внесении поправок в Налоговый кодекс, пишут «Ведомости».
УралПолитRu напоминает, что ранее депутат законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова сообщала о вступлении в силу закона о турналоге, который составит не менее 100 рублей в сутки. Кроме того, еще в 2022 году директор департамента по развитию туризма региона Эльмира Туканова рассказывала, что средства, который будут собраны благодаря туристическому налогу, будут направляться на поддержку и создание инфраструктуры туризма.