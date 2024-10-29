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Екатеринбург может остаться без денег от туристического налога в 2025 году

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 октября, УралПолит.Ru. Российские муниципалитеты, которые планировали запустить туристический налог с 2025 года, останутся без дохода с нового сбора. Об этом журналистам сообщили в Государственной думе.

По словам зампреда комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, для того, чтобы турналог полноценно работал, необходимо создать единый реестр классифицированных средств размещения. Это, в свою очередь, может случиться только не ранее конца 2025 года. Депутат также подчеркнула, что необходимость создания реестра для отелей и гостиниц не была учтена при внесении поправок в Налоговый кодекс, пишут «Ведомости».

УралПолитRu напоминает, что ранее депутат законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова сообщала о вступлении в силу закона о турналоге, который составит не менее 100 рублей в сутки. Кроме того, еще в 2022 году директор департамента по развитию туризма региона Эльмира Туканова рассказывала, что средства, который будут собраны благодаря туристическому налогу, будут направляться на поддержку и создание инфраструктуры туризма.

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туризм и отдых