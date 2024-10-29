Екатеринбург может остаться без денег от туристического налога в 2025 году

УралПолитRu напоминает, что ранее депутат законодательного собрания Свердловской области, председатель комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елена Чечунова сообщала о вступлении в силу закона о турналоге, который составит не менее 100 рублей в сутки. Кроме того, еще в 2022 году директор департамента по развитию туризма региона Эльмира Туканова рассказывала, что средства, который будут собраны благодаря туристическому налогу, будут направляться на поддержку и создание инфраструктуры туризма.